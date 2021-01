Gezocht: Wie wil alleen op een verlaten eiland, zonder foon, een week lang films kijken?

Het Göteborg filmfestival in Zweden kan vanwege corona dit jaar geen normale doorgang vinden. Daarom is een spectaculair alternatief bedacht. Een enkele persoon wordt overgebracht naar het compleet verlaten eiland Pater Noster, dat kilometers uit de kust in het Kattegat ligt. Op dat eiland, dat vroeger als zeer gevaarlijk werd beschouwd, staat een vuurtoren die recent is omgebouwd tot hotel. In dat hotel verblijft de festivalgast, alleen en zonder telefoon. Zij of hij moet er naar de 60 films van het festival kijken en in een videodagboek verslag doen. Na een week wordt de bezoeker weer van het eiland gehaald.

Iedereen kan zich aanmelden om kans te maken voor The Isolated Cinema. De inschrijving sluit op 17 januari maar de selectiegesprekken zijn nu al begonnen.

Geen video te zien? Klik hier.