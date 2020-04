Gouverneur New York zet Donald Trump met één zin in de hoek

Terwijl gouverneur van New York Andrew Cuomo een persconferentie gaf waarin hij de staat van de coronacrisis in zijn staat toelichtte, deed Donald Trump wat hij altijd doet wanneer hij niet op de golfbaan staat: twitteren. Vrijdag werd bekend dat er in de afgelopen 24 uur nog eens 630 mensen in New York zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus, waarmee het totaal aantal in die staat bijna 13.000 is. Voor de tri-state area, die de staten New York, New Jersey en Connecticut omvat, nadert dat aantal zelfs de 18.000. Hoewel Cuomo erop wees dat de stijging van het aantal besmettingen in het gebied weliswaar afneemt, waarschuwde hij ook dat er nog altijd zo’n tweeduizend mensen per dag vanwege covid-19 in het ziekenhuis moeten worden opgenomen.

De gouverneur waarschuwde ervoor dat berichten dat de pandemie nu echt voorbij is, niet op werkelijkheid gebaseerd zijn. Ook drong hij er nogmaals bij de federale overheid op aan om de getroffen staten te voorzien van de benodigde steun en hulpgoederen. En dat was tegen het verkeerde been van de Amerikaanse president, die graag doet voorkomen of het coronavirus zo goed als overwonnen is en hij daar persoonlijk voor verantwoordelijk is. Al twitterend becommentarieerde hij de persconferentie van Cuomo en zei onder andere dat de gouverneur ‘meer tijd moet besteden aan actie en minder aan zeuren’. Ook hield de president een tirade over al het geld en medische goederen dat de federale overheid aan de staat New York zou hebben geschonken, maar dat hij er nooit een bedankje voor heeft gekregen.

Governor Cuomo should spend more time “doing” and less time “complaining”. Get out there and get the job done. Stop talking! We built you thousands of hospital beds that you didn’t need or use, gave large numbers of Ventilators that you should have had, and helped you with…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

Daarop besloot een bij de persconferentie aanwezig journalist de tweet aan Cuomo voor te lezen. Die reageerde simpelweg met: ‘Als hij thuis voor de tv zit, moet hij misschien eens aan het werk gaan.’

