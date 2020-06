Het Hitlerhof en het Stalinkwartier: hernoemen of niet?

Standbeelden verwijderen, straatnamen hernoemen: moet dat nou allemaal? Roel Maalderink ging de straat op om te peilen hoe de mensen denken over het aanpassen van straatnamen. Menigeen ziet dat niet zitten, ook niet als het om de Joseph Goebbelsgracht of het Stalinkwartier gaat. Maar de Jos Brechweg, de Marc Dutrouxdreef of de Volkert van der Gracht… daar wil men toch liever niet wonen.

