Houten wielerbaan in Assen rot weg: er had tóch een dak op gemoeten.

Weggegooid Geld! Een podcast gemaakt van belastinggeld, over belastinggeld.

De Nederlandse overheid verspilt miljoenen met mislukte bouwplannen, bizarre subsidies en ondoordachte projecten. In Weggegooid Geld stellen Jan-Cees ter Brugge en Stefan van der Hulst op een lichte en humoristische toon financiële missers met overheidsgeld aan de kaak. Weggegooid Geld is dé succesvolle rubriek uit het tv-programma Kanniewaarzijn!

Alsof het TT-circuit in Assen al niet genoeg was, kreeg de hoofdstad van Drenthe er in 2016 een nieuw circuit bij: een 200 meter lange houten wielerbaan. Assen betaalde er drie miljoen euro voor. Helaas was het geld voor een dak op, maar dat moest geen probleem zijn. Het is toch altijd mooi weer in Nederland? Daar komt ook nog eens bij dat er werd gekozen voor Accoya hout, een verduurzaamde houtsoort die 25 tot 40 jaar goed zou blijven.

Nu, nog geen vijf jaar later, blijkt dat de baan tóch niet helemaal tegen het vochtige klimaat van Nederland is opgewassen. De houten baan verloederd en er wordt nauwelijks gebruik van gemaakt. Het is een schitterende baan, maar het moet wel droog zijn, anders kun je er niet op sporten.

En nu zit de gemeente met de handen in het haar, want hoe gaan ze in hemelsnaam een dak betalen? Dat kost al gauw zo’n vier miljoen euro en dat hebben ze niet. De verantwoordelijke wethouder denkt dat er nog wel een mouw aan te passen valt. Dat moet dan wel snel gebeuren, want zonder dak, rot de baan langzaam weg.

In de podcast ‘Weggegooid Geld’ bekijken we de wielerbaan én horen we dat er nog véél meer mis is.