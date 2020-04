Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge verraste premier Rutte tijdens de persconferentie van 7 april volledig met een betoog over apps. Dat onthulde parlementair journalist Peter Kee bij De Nieuws BV in de wekelijkse commentaarrubriek Kee & Van Jole. Tijdens die persconferentie vertelde De Jonge dat het kabinet twee apps wil inzetten om het corona-virus onder controle te krijgen. Bij de vragenronde van de pers ging hij vervolgens uitgebreid op de materie in. Volgens Kee was dat tevoren niet overlegd met Rutte.

De actie zou een verklaring kunnen zijn voor de afwezigheid van de minister die de strijd tegen het coronavirus leidt op de persconferentie van dinsdagavond. Van Jole constateert dat de premier nu alles naar zich toegetrokken heeft. “Hij vertelt ons nu ook over zijn persoonlijke worsteling en heeft het niet meer over het kabinet. Een belangrijk aspect van zijn taak is het voorkomen van paniek en onrust onder de bevolking.” Kee stelt dat het persoonlijke verhaal deel uitmaakt van een uitgekiende communicatiestrategie.

Van Jole stelt dat de crisis tot gevolg heeft dat er fundamenteel nagedacht moet worden over een andere inrichting van de samenleving. “Het ouderwetse ik-denken werkt niet meer. De kapitalistische economie is gebaseerd op survival of the fittest, nu gaat het over survival of the weakest. Dat geldt niet alleen voor de gezondheidszorg maar ook voor de economie.”

Kee gaat in op de positie van minister van Defensie Ank Bijleveld. Ze blijkt de Kamer weer verkeerd te hebben voorgelicht over het bombardement in Irak waarbij de Nederlandse luchtmacht tientallen onschuldige burgers doodde. “De Amerikanen bleken daar wel degelijk voor gewaarschuwd te hebben.” Hij verwacht dat ze de jongste vertrouwenscrisis niet gaat overleven.

De twee spraken ook nog over de perikelen bij 50Plus. Binnenhof-insider Kee ziet het conflict met stijgende verbazing verder escaleren. Van Jole: “Ik dacht dat de naam 50Plus sloeg op het gemiddelde IQ van de leden maar het blijkt te gaan om het aantal interne conflicten.”