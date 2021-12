Jesse Klaver vertelt hoe hij in Ethiopië voor zijn leven vreesde

In de podcast Dit Komt Nooit Meer Goed van Roos Schlikker en Malou Holshuijsen vertelt Jesse Klaver over zijn angstige momenten in Ethiopië. Samen met partijgenoot Bram van Ojik bracht de GroenLinks-leider in 2019 een werkbezoek aan het land. Zij gingen ook naar de zuidelijke regio Oromia toen daar gewelddadige protesten uitbraken.

De GroenLinksers dachten aanvankelijk veilig te zijn in hun hotel, maar dat bleek een misrekening. “In een keer komt de mensenmassa en die breken door de poort heen. Honderden mensen met stokken komen het hotel binnen. Wij hebben het op een rennen gezet, naar die huisjes en daar hebben we in stilte op de grond gezeten”, vertelt Klaver.

De GroenLinks-leider overwoog zijn kinderen te bellen, maar besloot daarvan af te zien. “Toen dacht ik: Ik wil me er niet bij neerleggen. Ik ga er alles aan doen om hier levend uit te komen. Who cares dat ik nog een keer heb gebeld. Alsof dat hun verdriet minder maakt of dat ik dan fijner doodga.”

