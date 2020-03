John Oliver scheidt feit van fictie rond coronavirus

Nee, je loopt geen kans op besmetting met het coronavirus door het openen van pakjes van AliExpress, het eten van Chinese gerechten of het drinken van het gelijknamige bier. En het drinken van bleek zorgt er inderdaad voor dat je geen corona oploopt, maar niet op de manier waarop je wellicht hoopt.

Wanneer het gaat om het coronavirus, de ernst en gevolgen ervan, doen de wildste verhalen de ronde. Reden voor John Oliver om in Last Week Tonight aandacht te besteden aan het virus. Want hoewel de wereldwijde paniek groter lijkt dan noodzakelijk, neemt dat niet weg dat het sterftecijfer van coronapatiënten rond de 2 procent ligt, twintig maal hoger dan bij de normale griep. En waar het goed nieuws is dat 80 procent van de getroffenen slechts milde klachten heeft, is de kans wel uitermate groot dat zij het virus verspreiden zonder er erg in te hebben. In de tussentijd krijgt de wereldeconomie het zwaar te verduren als gevolg van de ziekte en de maatregelen die wel of juist niet genomen worden.

Oliver wijst erop dat in diverse landen waar de ziekte is uitgebroken, inmiddels een manier is gevonden om verspreiding tegen te gaan. Zo niet in de Verenigde Staten. Terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) al over een werkend test om het virus te detecteren beschikte, besloot de regering-Trump een eigen test te ontwikkelen. Die bleek na enkele weken testen niet te werken, ondertussen verspreidt het virus zich in rap tempo in de VS. Donald Trump lijkt zoals gebruikelijk niet te weten waar hij over praat en noemt het coronavirus de ene dag ‘een hoax’, zegt even later dat het virus onder controle is en in de lente vanzelf verdwijnt ‘zodra het warmer wordt’ en heeft daarnaast vicepresident Mike Pence verantwoordelijk gemaakt voor de aanpak van het virus. Dezelfde Pence die nauwelijks gelooft in wetenschap en als als gouverneur van Indiana een hiv-uitbraak in die staat verergerde door volkomen incompetent tegen de adviezen van de medische wereld in te varen.

‘Het is een slecht moment om een president te hebben die niet weet waar hij het over heeft,’ zegt Oliver. Hij wijst erop dat men niet in doodsangst hoeft te verkeren voor het coronavirus, maar er best een beetje angstig voor mag zijn. Volgens Oliver is het vooral belangrijk geen ‘fucking idiot’ te zijn en drie basisregels te volgen: Wees geen racist, hamster geen gezichtsmaskers en volg het advies op van experts.