John Oliver: Trump gaat verlies niet accepteren, Republikeinen saboteren verkiezingen

John Oliver gaat in deze aflevering van The Last Week Tonight in op hoe de Amerikaanse verkiezingen gered kunnen worden. Door de kiezer wel te verstaan. De Republikeinen, zo legt Oliver uit, hebben er altijd al een handje van gehad het stemmen te ontmoedigen dan wel onmogelijk te maken voor Democratische kiezers. Maar nu worden alle middelen uit de kast getrokken om Trump in het Witte Huis te kunnen houden. Daarom moet alles op alles gezet worden om burgers aan te moedigen te gaan stemmen. En hij begint met spotje dat toont hoe je dat aanpakt.

Oliver gaat niet in op de besmetting van Donald Trump want de show werd zaterdag opgenomen en in het huidige tijdperk betekent dat qua ontwikkelingen al gauw een verschil van twee lichtjaren.