Kazachstan heeft meer humor dan Trump en omarmt Borat

Na de eerste Borat-film waren de Kazachse autoriteiten aanvankelijk not amused. Zo klaagde de ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld dat de film geen goed beeld gaf van de situatie in Kazachstan en liet een woordvoerder van de regering weten dat er in het land helemaal geen gefermenteerde paardenurine wordt gedronken.

Inmiddels is de overheid van Kazachstan bijgedraaid. Het land gebruikt Borats favoriete uitspraak ‘very nice’ zelfs in zijn campagnes om toeristen te trekken. Kairat Sadvakassov van het Kazachse Toeristenagentschap meent dat ‘very nice’ een prima samenvatting is van alle bezienswaardigheden in Kazachstan. “De natuur is very nice, het eten is very nice, en de bevolking is, anders dan de Borat-grappen suggereren, een van de aardigste ter wereld.”



Het is een reactie waar Donald Trump nog het een en ander van kan leren. De Amerikaanse president noemt Sacha Baron Cohen, de Britse acteur die Borat speelt, een ‘griezel’. Zou dat soms zijn omdat Cohen (in zijn rol van Ali G.) Trump jaren geleden al eens voor paal zette?



