Op de laatste vergaderdag van 2019 debatteerde de Tweede Kamer met minister Hugo de Jonge van (Volksgezondheid) en staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) over de uitvoering van het VN-gehandicaptenverdrag. Kamervoorzitter Khadija Arib heette de aanwezigen op de publieke tribune welkom in gebarentaal.

In #gebarentaal heet Voorzitter @khadijaArib de mensen op de publieke tribune welkom tijdens het debat over de voortgang van de implementatie van het #VN-verdrag over de rechten van personen met een #handicap. Het debat wordt live ondertiteld. Lees meer: https://t.co/PtnsBeTo2D pic.twitter.com/oSH9KxtT1Q

— Tweede Kamer (@2eKamertweets) December 19, 2019