Krol verlikt zich in Kamer, biedt excuses aan

50Plus-leider Henk Krol heeft op Twitter zijn excuses aangeboden voor het niet in acht nemen van de strenge corona-maatregelen. Tijdens de pauze van het coronadebat in de Tweede Kamer deelde Krol briefjes uit aan collega-Kamerleden. Op de livestream was te zien hoe Krol voor elk papiertje dat hij pakte, eerst even aan zijn vingers likte.

Meekijkende Twitteraars wezen Krol op zijn faux pas:

Kan iemand @HenkKrol even vertellen dat ie niet, ik herhaal NIET aan zijn vingers moet likken om papieren van elkaar te krijgen als hij moties aan het uitdelen is in de plenaire zaal @2eKamertweets 😳 Is net alles ontsmet tijdens de schorsing krijg je dit 🤦🏼‍♀️ #coronadebat pic.twitter.com/MHiWtVy7lL — Astrud Wildschut (@AstrudWildschut) March 26, 2020

Waarom likt u steeds aan uw duim of vinger als u A4tjes uitdeelt? Besmettelijk — Peter Guiking (@peterguiking) March 26, 2020

Ook de Telegraaf nam kennis van de vingerlikkende Krol en citeerde daarbij een kijker die opmerkte dat hij zo ‘de hele Kamer’ besmet. Op Twitter reageerde Henk Krol daarop met:

Dom, dom, dom. Ik geef het toe. Macht der gewoonte. Ik ga er nóg beter op letten. Excuus, maar of ik nu ‘de hele Kamer heb besmet’ lijkt me ietsje overdreven. Hoe dan ook: sorry.