‘Laat cybercriminelen het vaccinatieschema maken’

Pieter Derks zag deze week hoe hooligans door burgemeesters omarmd werden. Dat bracht hem op een idee. Zouden de cybercriminelen die miljoenen privégegevens uit de coronasystemen van de GGD hebben gestolen, niet ook het een en ander voor ons kunnen doen?

“Als jullie toch al onze namen, adressen en geboortedata hebben, zouden jullie vast kunnen beginnen met een strak vaccinatieschemaatje in elkaar draaien. Oudjes eerst en het liefst ook een beetje per adres. Want er zijn nu bijvoorbeeld verpleeghuizen waar de bewoners in vijf rondes gevaccineerd moeten worden omdat ze allemaal in andere categorieën vallen: mobiele 85-plussers die zelf naar de GGD kunnen, 70-plussers met een medische indicatie wiens huisarts een auto heeft, 75-plussers zonder medische indicatie die zelf kunnen prikken, 70-plussers die wel met de bus naar de huisarts kunnen maar altijd hun ov-chipkaart vergeten en 90-plussers die helaas al overleden zijn aan corona maar nog niet begraven kunnen worden omdat anders de vaccinatieregistratie niet meer klopt. Jullie zijn hartstikke handig met Excel. Ik vermoed zomaar dat het jullie toch moet lukken om hier wat meer vaart achter te krijgen.”

Ook bij andere maatschappelijke problemen kunnen de cybercriminelen vast uitkomst bieden. “Het zou te gek zijn als we een uitdraai kunnen krijgen van de relschoppers. Ik neem aan dat jullie de GPS-gegevens aan telefoonnummers kunnen koppelen. Dat scheelt ons heel veel uitzendingen van Opsporing Verzocht.”