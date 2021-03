Labour-parlementariër blijft Brits hoffelijk in gesprek met racist

Als onder alle omstandigheden kalm blijven een Engelse eigenschap is, dan is Labour-parlementariër David Lammy het prototype van een English gentleman. Als hij op de radiozender LBC wordt geconfronteerd met een racistische beller die verklaart dat hij niet Engels is omdat hij niet wit is, blijft Lammy uiterst beheerst.

De Labour-parlementariër vertelt kort over de Britse koloniale geschiedenis en legt uit dat zijn Afrikaans-Caribische roots dus niet betekenen dat hij niet Engels kan zijn. “Hier ben ik. Ik ben opgegroeid in dit land, geboren uit dit land. Het is een mythe om te denken dat er maar een Engelse etniciteit is.”

Zelfs als de inbeller begint over ‘vervuiling’ door migratie, blijft Lammy rustig. “Waar komt dat woord ‘vervuiling’ vandaan? Dat is heel negatief. Mensen ontmoeten elkaar, ze worden verliefd, ze krijgen kinderen, ze steken de grens over – soms vanwege oorlog, soms om economische redenen – en ze worden wat ze worden.”

Huge admiration for my friend @DavidLammy. Well said. https://t.co/y85HtKXZGm — Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 29, 2021

