Mannelijke profvoetballer: ‘Ik ben homo en daar ben ik trots op’

De Australische profvoetballer Josh Cavallo heeft via een ontroerende video op sociale media bekendgemaakt dat hij homo is. Hij is daarmee de enige actieve mannelijke profvoetballer die uit de kast is.

Cavallo vertelt in de video dat hij het vermoeiend vond om er een dubbelleven op na te houden, en spreekt de hoop uit dat hij net zo behandeld zal worden als andere voetballers.

Het is zeldzaam dat mannelijke profvoetballers uitkomen voor hun homoseksuele geaardheid. In 2014 maakte de Duitse middenvelder Thomas Hitzlsperger bekend dat hij homo is. Hij deed dat tien maanden na zijn laatste wedstrijd als prof.

