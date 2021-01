Mark Rutte doet alles stiekem

Sinds corona bestaan er grofweg nog maar twee banen in Nederland, aldus Pieter Derks: pakketbezorger of thuisonderwijzer. Zelf valt hij in die laatste groep, maar als Derks eerlijk is vindt hij het ook wel gewoon erg leuk om zijn 6-jarige dochter les te geven en te zien hoe de kwartjes bij haar vallen. Zoals wanneer hij uitlegt hoe Mark Rutte stiekem de baas van Nederland is, terwijl hij stiekem voor heel grote problemen gezorgd bij een grote groep mensen, maar toch stiekem nog heel lang premier kan blijven.