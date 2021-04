Geen video? Klik hier.

Een van de vele onvermoede kwaliteiten van Mark Rutte is zijn zangtalent. Bij Even Tot Hier gaf hij een uitvoering ten beste van de ontroerende Jacques Brel klassieker Ne Me Quitte Pas in de Nederlandstalige variant Laat Me Niet Alleen. Extra knap is dat hij ook nog alle woorden weet te onthouden.