Media: ‘Onrust’ of ‘terreur’ hangt af van wit of zwart

“Knallend vuurwerk en meerdere brandjes: opnieuw onrustig in Duindorp”, kopt het AD over de Duindorpers, “Terreur van hangjongeren op Krugerplein in Oost: ‘Het lijkt wel een oorlogsgebied'” meldt AT5. Terwijl, wie de berichtgeving leest kan concluderen dat feitelijk hetzelfde soort vandalisme wordt gepleegd in beide wijken, namelijk afsteken van illegaal vuurwerk, brandstichting en andere soorten vernielingen.

Dat het in de hierboven aangehaalde berichten om verschillende media gaat, doet daar niets aan af. Zelfs nadat Duindopers in december 2019 na het afblazen van de jaarlijkse vreugdevuren met molotovcocktails door ruiten van bestelbussen werden gegooid, werd in hetzelfde AD gesproken van ‘relschoppers’ en gebruikgemaakt van het verkleinwoord ‘brandjes’.

Vergelijkbare ongeregeldheden veroorzaakt door jongeren van vergelijkbare leeftijd, maar in verschillende wijken met een verschillende samenstelling en daarom ook een verschillende benaming.

Ik moest eerst lachen om deze kop. Het Krugerplein, een oorlogsgebied? Wij wonen daar, en merken daar niets van 😂. O, maar wacht! Het gaat over die vuurwerkbommen waar ik ook al een tijdje over probeer te klagen bij @AmsterdamNL en @Politie_Adam!

cc-foto: Martin de Witte