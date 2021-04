Met deze simpele proef toont Tinkebell de schokkende milieuvervuiling bij Tata Steel

Geen video? Klik hier

Kunstenares Tinkebell maakt duidelijk wat er aan smerigs te vinden is in de omgeving van Tata Steel. Ze is door de stichting Frisse Wind.nu uitgenodigd eens in Wijk aan Zee te komen kijken waar de uitstoot van staalfabriek Tata Steel neerslaat in de omgeving. Ze heeft een eenvoudige methode om dat inzichtelijk te maken. Een magneetje, daar kleven de staalstofdeeltjes aan. Die deeltjes adem je ook in als je in de buurt van Tata Steel komt. Ze bevatten niet alleen ijzer maar ook lood, mangaan, vanadium en PAK’s. Tinkebell verzamelt de stofdeeltjes en gaat er kunstwerken van maken.

