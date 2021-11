Monument voor linkse geweldenaar Jan Blommaert

Tien maanden nadat hij overleed aan kanker, is er een documentaire verschenen over de invloedrijke linkse Belgische denker Jan Blommaert: Woord x Macht x Strijd. De documentairemakers willen zo de nagedachtenis aan de hoogleraar taal, cultuur en globalisering levend houden.

In augustus vorig jaar doken de filmmakers twee dagen de studio in met Blommaert die enkele maanden daarvoor te horen had gekregen dat hij uitgezaaide kanker had. In een interview met dagblad De Morgen vertelt een van de documentairemakers Pieter De Vos:

We wilden iets doen met de intellectuele erfenis van Jan Blommaert. Hij was erg invloedrijk aan de politieke linkerzijde. Hij gaf duizenden mensen instrumenten om zelf ideeën te vormen, en dat vonden we erg waardevol. Met deze documentaire willen we zijn ideeën nog meegeven omdat er ook vandaag nog heel wat politieke en maatschappelijke uitdagingen zijn, zoals de toenemende ongelijkheid en de strijd tegen extreemrechts.

Blommaert nam volop deel aan het maatschappelijk debat over racisme, diversiteit en migratie. In een in memoriam schreef De Morgen in januari:

Blommaert schreef tijdens zijn loopbaan tal van boeken over maatschappelijke thema’s als migratie, racisme, beeldvorming, diversiteit en ongelijkheid. In 1993 ontving hij de Arkprijs van het Vrije Woord, een prijs die mensen bekroont die zich actief inzetten voor de vrijheid van denken. (…) Hij was ook een voornaam criticus van het migratiediscours van onder meer Vlaams Blok/Vlaams Belang en N-VA en een vurig verdediger van het belang van vakbonden.

In de documentaire legt Blommaert uit dat taal niet onschuldig is. Zo vond hij het gevaarlijk als andere politieke partijen de taal van extreemrechts overnamen. De Vos:

In de film zegt Blommaert bijvoorbeeld dat prominente socialisten vonden dat het Vlaams Blok (voormalig Vlaams Belang) in het verleden de juiste vragen stelde, maar niet de juiste antwoorden gaf. Maar Blommaert hekelde die uitspraken: hij vond dat ze ook niet de juiste vragen stelden.

Bekijk de documentaire hieronder. De film begint op 21:00 minuten. Daarvoor is er een inleiding van de initiatiefnemers.

