Nepfile op Google Maps door kruiwagen met telefoons

Kunstenaar Simon Wreckert is erin geslaagd nepfiles op Google Maps te creëren door met een kruiwagen vol telefoons rond te gaan lopen. Alle telefoons hadden de navigatie-app van Google open staan. Google Maps trok daaruit de onjuiste conclusie dat het bij Wreckert in de buurt heel druk was, en toonde een ‘verstopping’ op zijn traject.

“Ik ben in staat om virtueel verkeer te genereren, zodat het echte verkeer een andere kant op wordt gestuurd”, vertelt Wreckert aan Motherboard. “Ironisch genoeg kan er zo elders in de stad een echte file ontstaan.”