NikkieTutorials op de bank bij Ellen: ‘Nu ben ik vrij’

Nikkie de Jager, de make-up artiest en influencer van van NikkieTutorials, bracht onlangs in een coming-out video naar buiten transgender te zijn. Het filmpje ging viral en is inmiddels meer dan 31 miljoen keer bekeken. In de talkshow van Ellen DeGeneres vertelt ze openlijk over haar coming-out, en over de man die haar daartoe dwong.

In de video verklaarde de YouTuber verschillende chanterende e-mails te hebben ontvangen, waarin een man haar dwong om in de openbaarheid te treden als transgender. Als ze dit niet zou doen, dan zou hij zelf naar de media stappen. “Het voelde alsof het zijn doel was mijn leven te verpesten”, zegt Nikkie tegen Ellen. “Maar, plottwist: dat was niet wat gebeurde.”

I’ll never be able to put into words what these last few days have been like. thank you for accepting me and teaching me that on the other side of fear lies freedom. 🥺🌈💖 I love you so unconditionally, always. — NikkieTutorials (@NikkieTutorials) January 15, 2020

De make-up artiest werd al snel wereldnieuws. Ze ontving duizenden steunbetuigingen via social media van onder meer Drew Barrymore, Doutzen Kroes en Ariana Grande. Ondanks dat ze zich gedwongen voelde, geeft ze aan dat ze haar verhaal al langer wilde delen. “Het is zo’n gevoelig onderwerp. Ik wilde het juiste moment vinden, maar geen moment is perfect. Ik ben de persoon die dit heeft gedaan zéker niet dankbaar, maar ik ben wel blij dat het nu is gebeurd. Nu ben ik vrij.”