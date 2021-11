Noord-Hollandse autohandelaar gaat viral met parodie op ruimte-avontuur Elon Musk

Geen video? Klik hier.

Sam van Dalen, autohandelaar uit Opmeer, heeft een parodie-video gemaakt op de stunt van de Amerikaanse miljardair Elon Musk die zijn cabriolet de ruimte inschoot met een raket. In de video is te zien hoe Van Dalen en zijn dochter aan de slag gaan om de stunt te herhalen met een aftandse Fiat Panda. De clip, waar maanden aan gewerkt, is al meer dan 100.000 keer bekeken, onder meer door de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA die beloofd heeft de stunt uit Opmeer onder de aandacht te brengen van de excentrieke Musk. “Ergens hoop je, als je zo’n video maakt, dat Elon Musk hem zelf gaat zien,” aldus Van Dalen tegen NH Nieuws.