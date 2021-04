O minister Koolmees, wat doet u nu met dat mondkapje?

In de Tweede Kamer vindt het debat plaats over de notulen (notúlen) uit de ministerraad. Tijdens een schorsing wandelt Wouter Koolmees (D66) Vak K in om te demonstreren hoe je een mondkapje vooral niet moet gebruiken. Bijvoorbeeld door deze af te zetten en met de speekseldruppels nog aan de binnenkant het mondkapje driftig rond te slingeren zodat je zeker weet dat ze goed verspreid worden. Of, zoals twitteraar @Innouveau het verwoordt: ‘#Koolmees verbeeldt het Nederlandse Coronabeleid.’ Op minder dan anderhalve meter afstand zit Mark Rutte die ook schijnbaar de grootste moeite heeft met de werking van zijn mondkapje. Sigrid Kaag, ook in de vuurlinie, ziet het met een angstige blik aan.

De actie van Koolmees leidt op sociale media tot grote hilariteit:

Nadat ik dit zag was ik ineens verkouden, kreeg ik keelpijn en koorts. 🤣😢#coronadebat https://t.co/JAW1MAdZJc — Ton Groenendijk (@groenendijkton) April 29, 2021

Ik ben veel te associatief voor dit soort GIFjes. 😂 https://t.co/UERMK7B45d — Sascha Janssen 💥 🎸 (@SaschaJanssen) April 29, 2021