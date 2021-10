Obama’s speeches omgezet in klassieke muziek

Een van de zaken waar de legendarische president Barack Obama om bekend staat zijn zijn indrukwekkende toespraken. Hij slaagde er met zijn diepe stem en poëtische woordkeuze grote aantallen kiezers mee te nemen in zijn visies en hen te overtuigen van zijn standpunten. De speeches klonken velen al figuurlijk als muziek in de oren en dat kan nu ook letterlijk want ze vormen de kern van een nieuwe symfonie.

Geen video? Klik hier.

Bij het Ridgefield Symphony Orchestra (RSO) uit Connecticut ging deze maand een symfonie in premiére waarmee de speeches van de president verwerkt zijn tot klassieke muziek. Het libretto van A More Perfect Union is gebaseerd op zes toespraken van Obama. De liederen werden gezongen door de bariton Jorell Williams. De muziek is gecomponeerd door

Paul Frucht. Dirigent Yuga Cohler maakte eerder furore met concerten als Yeethoven waarin hij de muziek van Beethoven naast die van Kanye West zette.

Cohler hoopt op deze manier ook de belangstelling voor klassieke muziek leven te houden. En de kunstvorm nieuw leven in te blazen als manier om een actueel verhaal te vertellen.

Geen video? Klik hier.

cc-foto: dcblog