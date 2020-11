Wie wil begrijpen wat de toeslagenaffaire in de praktijk betekent, doet er goed aan onderstaand Twitter-draadje van Emine Uğur, werkzaam bij de Sociale Dienst, te lezen. Uğur schrijft over een wijze les van haar vader, de menselijke maat, de verantwoordelijkheid van ambtenaren, en over haar zus en zwager die slachtoffer werden van de toeslagenaffaire. Ontroerend en steengoed verhaal.

2/ (De running gag binnen onze familie is dat de ene het geld verzamelt, en de anderen het weggeven en verdelen.) — Emine Uğur (@overlistener) November 27, 2020

4/ Op een gegeven moment zei mijn vader: “Emine, ik heb vijf kinderen. Als ik boos ben op de ene kan ik nog praten met de andere vier. Als de ene druk is kan ik nog langsgaan bij de anderen. Maar jullie hebben maar één vader. Als ik het niet goed doe als vader, — Emine Uğur (@overlistener) November 27, 2020

6/ Bovendien doe jij werk waarbij je mensen in hun portemonnee raakt. Denk hieraan elke keer als je wilt klagen of het gevoel hebt dat een cliënt teveel van je vraagt.”

En ik heb inderdaad altijd geprobeerd eraan te denken. — Emine Uğur (@overlistener) November 27, 2020

8/ Door ze hen met hun waardigheid uit een gesprek te laten vertrekken, ook als ik ze had moeten confronteren met hun fraude van duizenden euro’s. — Emine Uğur (@overlistener) November 27, 2020

10/ …doen, maar ik uiteindelijk tussen de drukte van alle andere werkzaamheden door toch besloot haar te bellen en ernaar te vragen, om er vervolgens achter te komen dat haar fornuis kapot was en ze het haar kinderen niet wilde laten merken en dit haar enige optie was om ze… — Emine Uğur (@overlistener) November 27, 2020

12/ Ik weet uit ervaring hoe lastig het is om die menselijke maat vast te houden als je er geen gezicht, geen stem, geen mimiek en geen achtergrondverhaal bij hebt. — Emine Uğur (@overlistener) November 27, 2020

14/ We zitten nu op dag zoveel van de #toeslagenaffaire. Ik vind het lastig om er lang naar te kijken, want voor mij komt die hele zaak extra dichtbij, omdat mijn zus en zwager hier ook slachtoffer van zijn geworden. — Emine Uğur (@overlistener) November 27, 2020

16/ Ik lees analyses over dat de striktheid van de wet de grootste factor geweest zou zijn in dit hele debacle. Als iemand die ook in de uitvoering van een wet werkt, kan ik garanderen dat dat niet zo is. — Emine Uğur (@overlistener) November 27, 2020

18/ Dit verlies van de menselijke maat, de erosie ervan, zien we bij steeds meer overheidsinstanties terug en we zullen de gevolgen daarvan de komende jaren steeds meer ondervinden. De toeslagenaffaire is slechts één van de vele monsters die door deze ontwikkeling is gecreëerd. — Emine Uğur (@overlistener) November 27, 2020

20/ Ik zag kort geleden ook een stuk langskomen met een verhaal van een gezin dat getroffen was door de toeslagenaffaire, waarin werd gesproken over de tienduizenden euro’s aan schulden die ze eraan hadden overgehouden. — Emine Uğur (@overlistener) November 27, 2020

22/ Het aantal dagen vakantie dat ze niet konden betalen. Het zijn de boodschappen in de supermarkt die ze moesten laten liggen omdat hun saldo niet toereikend was. De statieflessen die ze moesten inleveren om er een halve brood mee te kunnen kopen. — Emine Uğur (@overlistener) November 27, 2020

24/ want er was maar geld genoeg om voor één verjaardag per jaar. De veelbelovende loopbaan die verdween, omdat ze moesten stoppen met werken, want ze konden geen kinderopvang meer betalen. De koopwoning die geveild moest worden. — Emine Uğur (@overlistener) November 27, 2020