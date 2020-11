Ontroerende boodschap van Joe en Jill Biden: Amerika wordt weer groots

Geen video? Klik hier.

Na vier jaar geestelijke armoede en emotionele wanhoop staat er weer een menselijke president op het punt het Witte Huis te betreden. Joe Biden, de Democraat die met een recordaantal stemmen door de Amerikanen tot president is verkozen, spreekt met de nieuwe First Lady Jill Biden de natie toe voor Thanksgiving. Dit voor Amerikanen zo belangrijke familiefeest moet dit jaar anders gehouden worden om elkaar voor het coronavirus te behoeden. Thuis, in kleine kring, vaak verstoken van de dierbaren. Met veel empathie laat Biden weten dat hij de pijn van zijn landgenoten voelt. “Het is een gezamenlijk offer voor elkaar.”

Jill Biden prijst de daden die burgers voor elkaar verrichten en zegt dat ze beseft dat mensen Thanksgiving vieren zonder elkaar, terwijl het in sommige gevallen de laatste viering samen zou geweest zijn. “Joe en ik kennen de pijn van die lege stoel. Als u een van die families bent, weet dan dat u in onze harten bent en weet dat je niet alleen bent.” Biden verloor een zoon aan kanker, zijn eerste vrouw en hun dochtertje kwamen om bij een auto-ongeluk.