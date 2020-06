Oproep podiumkunstenaars: red de kleine theaters

Acteurs, cabaretiers en kleinkunstenaars roepen minister Ingrid van Engelshoven (D66, Onderwijs en Cultuur) op om de kleine theaters te redden. In een videoboodschap vragen onder meer Viggo Waas, Brigitte Kaandorp, Carice van Houten en Frank Lammers om bij te springen. “Omdat iedereen die in een groot theater speelt, ooit is begonnen in een klein theater”, legt Paulien Cornelisse uit. In een toelichting schrijven de podiumkunstenaars:

Kleine theaters kunnen vaak nog niet open door de anderhalve-meter maatregel, zoals bijvoorbeeld Theater Walhalla in Rotterdam (een van velen). Die heeft ontslagen moeten doorvoeren en houdt de deuren gedwongen gesloten tot het einde van het jaar. Het is nog maar de vraag of alle theaters die dit moeten doen, begin volgend jaar weer open kunnen. Voor sommige grotere zalen geldt dit trouwens ook; de Kleine Komedie in Amsterdam kan ook nog niet rendabel gaan draaien.

