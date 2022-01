‘Over vier jaar is al het geld op en nog steeds iedereen boos’

“Het was een bizarre trekking van de Postcodeloterij afgelopen maandag in Groningen, waar de bodemklapper van 220 miljoen werd verdeeld”, aldus Druktemaker Pieter Derks. “Lange rijen voor de gemeentehuizen en wanhopig naar het scherm starende Groningers thuis, terwijl in Den Haag ondertussen het kabinet-Symptoombestrijding-I werd geïnstalleerd.”

Veel Groningers kwamen maandag van een koude kermis thuis, want er was lang niet genoeg geld voor iedereen. Derks vindt de gang van zaken symbolisch. “Een overheid die eerst jarenlang problemen veroorzaakt en verantwoordelijkheid ontloopt, dan belooft te veranderen, daar tien jaar over doet, er vervolgens in slaagt een compensatieregeling te verzinnen die de frustratie voor veel mensen alleen maar vergroot en tijdens dat compenseren ook nog even meedeelt dat er helaas nog wel wat extra gas moet worden opgeboord dit jaar. De problemen niet per se bij de wortel aanpakken, maar met een ongerichte en ietwat ondoordachte zak geld proberen het leed wat te verzachten terwijl je doorgaat waar je mee bezig was, klinkt eigenlijk precies als het regeerakkoord van Rutte 4.”

“Want dat is het verontrustende aan dit verhaal. Dit is nou juist wat de overheid de komende jaren gaat doen: geld uitdelen. Miljarden vliegen de deur uit. Voor stikstof, voor klimaat, voor de woningmarkt, voor armoedebestrijding. Als dat elke keer gaat leiden tot lange rijen, haperende websites en gesloten loketjes is over vier jaar A. al het geld op, en B. nog steeds iedereen boos.”