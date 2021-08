Politiecamera betrapt Italiaanse boer op aansteken bosbrand

Geen video? Klik hier.

De Italiaanse militaire politie Carabinieri heeft in Montesarchio, een gemeente in de buurt van Napels, een boer gearresteerd die een bosbrand stichtte. De brandstichter werd betrapt met behulp van een camera en een nieuwe opsporingstechniek.

Bosbranden worden vaker aangestoken door agrariërs die bijvoorbeeld zo landbouwgrond willen bemachtigen. Door het op wetenschappelijke wijze analyseren van historische bosbrandgegevens kan achterhaald worden op welke plekken brandstichters waarschijnlijk zullen toeslaan. Op enkele van die plekken zijn camera’s opgehangen om de anders nauwelijks te grijpen daders op te sporen.

Op de beelden is te zien hoe de man op een landweg loopt, het gras in de berm aansteekt en zich vervolgens uit de voeten maakt. Andere beelden tonen dat de bossen in het gebied in brand staan.