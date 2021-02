Op de Prinsengracht in Amsterdam heeft kunstschaatser Linden van Bemmel zondagmiddag laten zien wat ze kan. Onder meer de Amsterdamse stadsfotograaf Thomas Schlijper legde de indrukwekkende opvoering vast.

LOVED LOVED LOVED skating in front of my house today !! 🤍 thank you everyone for the cheering on 🥺 pic.twitter.com/XSs0wenLxS

— Linden van Bemmel (@bemmel_l) February 14, 2021