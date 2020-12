‘President Trump is medeplichtig aan doodsbedreigingen’

Video niet zichtbaar? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

Gabriel Sterling, die in de Amerikaanse staat Georgia verantwoordelijk is voor de verkiezingen, is helemaal klaar met de Republikeinse beschuldigingen dat de verkiezingen van een maand geleden niet eerlijk waren.

De aanhoudende insinuaties en desinformatie uit Republikeinse hoek hebben tot verscheidene doodsbedreigingen geleid. Onder meer een technicus die voor een fabrikant van stemmachines werkt, ontving bedreigingen via sociale media. De bedreigers riepen op de technicus op te hangen wegens hoogverraad omdat hij verkiezingsuitslagen had doorgestuurd.

In een persconferentie deed Sterling weinig moeite zijn woede daarover te verbergen. “Dit gaat allemaal veel te ver. Dit moet stoppen. Meneer de president, u hebt dit niet veroordeeld. Senatoren, jullie hebben dit niet veroordeeld. Laat zien dat u leiderschap kunt tonen. Er zijn idioten die zeggen: ‘De president heeft me hiervoor opdracht gegeven’. Verkiezingen zijn de ruggengraat van een democratie. Iedereen die deze geweldsoproepen niet veroordeelt, is medeplichtig.”