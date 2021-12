‘Prikken helpt: lockdown dit jaar vier dagen later’

Het lijken misschien de donkere dagen voor Kerstmis, zeker met die nieuwe lockdown, maar Druktemaker Pieter Derks ziet volop lichtpuntjes. Bijvoorbeeld: “De harde lockdown, net voor Kerst, begon dit jaar vier dagen later dan vorig jaar. Vorig jaar ging op 14 december al alles dicht, maar dit jaar pas op 18 december. Dat is winst. Zo zie je maar dat het waar is wat ze zeggen: prikken helpt.”

Nog een lichtpuntje: “De Deltavariant is nog voor 1 januari het land uit. En dat is toch een ongekend succes van ons zo vaak bekritiseerde coronabeleid. De rest van de wereld zal met afgunst naar ons kijken, want daar worstelen nog met zowel Delta als Omikron. Sukkels. Wij zijn al een stapje verder. Dankzij een Omikron-eindsprint waarvoor we niet alleen de politiek dankbaar moeten zijn, maar ook KLM en natuurlijk alle Formule 1-fans die met gevaar voor eigen leven de Omikron in Abu Dhabi zijn gaan ophalen. Bijna vijfhonderd besmettingen uit een evenement. Het was een teamprestatie.”