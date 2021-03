Raketonderdeel Elon Musk gaat in vlammen op in dampkring

Inwoners van het noordwesten van de Verenigde Staten werden donderdagavond getrakteerd op een spectaculaire vlammenzee in de lucht. Die werd vermoedelijk veroorzaakt door een raketonderdeel dat niet succesvol terugkeerde in de dampkring en explodeerde.

DID YOU SEE THIS? I have never in my life seen something so incredible. I am in awe. Just happened over Portland about 10 minutes ago. #LiveOnK2 pic.twitter.com/L9wLEXBrcW — Genevieve Reaume (@GenevieveReaume) March 26, 2021

De brokstukken werden door meerdere ooggetuigen gefilmd, waarbij enkelen dachten dat het om een meteorenregen ging. Het meteorologisch instituut van Seattle (NWS) denkt van niet. Volgens hen gaat het om de rakettrap van een Falcon 9-raket van SpaceX, het ruimtevaartinstituut van Elon Musk.

While we await further confirmation on the details, here's the unofficial information we have so far. The widely reported bright objects in the sky were the debris from a Falcon 9 rocket 2nd stage that did not successfully have a deorbit burn. — NWS Seattle (@NWSSeattle) March 26, 2021

Een week geleden werd met dezelfde rakettrap voor de negende keer een Falcon 9-raket de ruimte in gestuurd. Een record. Tot nu toe was het steeds gelukt de rakettrap niet alleen te lanceren, maar ook weer intact te laten landen. Als de voorspelling van NWS juist is, zal Musk nu dus een nieuwe moeten bouwen.