‘Regering doet maar wat, we gaan rommelend ten onder’

Dat de rechtbank heeft bepaald dat er onmiddellijk een streep gaat door de avondklok, moet voor de viruswaanzinnigen ook verwarrend zijn geweest, constateert Druktemaker Marcel van Roosmalen. “Hun belangrijkste strijdkreet de afgelopen maanden was dat we in een dictatuur leven. En een kernmerk van een dictatuur is juist dat ze tegen de overheid rebellerende inwoners geen gelijk geven. Alleen als je zoals Lange Frans in complotten gelooft, kun je die strijdkreet overeind houden.”

Gaan de besmettingen nu oo weer oplopen? Van Roosmalen vraagt het zich af. “Was het gewoon een maatregel om maar een maatregel te nemen? De waarheid is dat het nu bijna officieel is dat we met een regering zitten die maar wat doet. Ik neem het ze kwalijk dat ze zo indirect bewezen idioten als Wybren van Haga, Willem Engel en Thierry Baudet weer in het zadel helpen. We gaan rommelend ten onder.”