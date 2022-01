Reiziger vijf uur in quarantaine op vliegtuig-wc

Een Amerikaanse vrouw die van Chicago naar IJsland vloog heeft vijf uur moeten doorbrengen op de vliegtuig-wc nadat duidelijk werd dat ze besmet was met corona. Marisa Fotieo kreeg tijdens de vlucht last van haar keel en besloot een sneltest te doen, meldt The Guardian.

“Ik pakte de sneltest en ging naar de wc. Het voelde alsof er binnen twee seconden twee lijntjes waren”, vertelt de docent uit Michigan. “Er waren 150 mensen aan boord, en mijn grootste angst was om hen te besmetten.” Fotieo, die voor vertrek twee keer negatief was getest, besloot daarop in quarantaine te gaan op de wc. Via TikTok liet ze zien hoe ze erbij zat.