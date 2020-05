Het is zondag de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. D66-fractieleider Rob Jetten laat zien waarom zo’n dag ook in het ‘tolerante’ Nederland allesbehalve een overbodige luxe is. Hij leest berichten voor die hij via sociale media binnenkrijgt.

Kankerhomo. Achterlijke flikker. Vieze pisnicht. Sommige mensen vragen zich af of zo’n internationale dag tegen homofobie echt nodig is. Oordeel zelf. #IDAHOT #loveislove pic.twitter.com/bPTxq4breK — Rob Jetten (@RobJetten) May 17, 2020