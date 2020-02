Rodaan Al Galidi: “met een puppy ben je een bescheiden man en geen asielzoeker meer”

Asielzoeker des Vaderlands, schrijver en dichter Rodaan Al Galidi was in Mondo te gast naar aanleiding van de theaterbewerking van zijn bestseller ‘Hoe ik talent voor het leven kreeg’. In het boek en de voorstelling wordt het leven geschetst van statushouders in Nederlandse asielzoekerscentra, een leven dat vooral bestaat uit wachten. Van Rodaan Al Galidi verscheen deze week ook een vervolg op zijn succesvolle boek, getiteld Holland. Al Galidi vertelt hoe hij de sleutel tot de Nederlandse maatschappij vond en legt uit waarom Nederland een te perfect land is.

"Met een puppy ben je een bescheiden man en geen asielzoeker meer." Schrijver Rodaan Al Galidi was deze week in Mondo te gast naar aanleiding van de theaterbewerking van zijn bestseller Hoe ik talent voor het leven kreeg. Bekijk het hele gesprek op: https://t.co/HNwJdzk7yB pic.twitter.com/F5cd8Dbynz — vpro (@vpro) February 16, 2020