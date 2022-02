Rollen omgedraaid: zwijnen vallen wolf aan op de Veluwe

Wie denkt aan een wolf in het leefgebied van wilde zwijnen, is misschien geneigd te denken dat het vooral die laatsten zijn die moeten oppassen. De een is immers een roofdier, de ander een prooi. Dat een aanvaring tussen de twee niet per se op een maaltje voor de wolf uitloopt, blijkt uit beelden van boswachter Frank Theunissen waarop te zien is dat zwijnen bijzonder goed voor zichzelf kunnen opkomen.

Zwijnen zijn een prooi voor wolven maar ze blijken ook heel weerbaar. Wolven zullen dus vooral jagen op zwakkere en jonge dieren. Zo dragen ze bij aan een gezonde wilde zwijnenpopulatie in ons land. pic.twitter.com/prx8ffm7sB — Frank Theunissen (@ftheunissen3) February 3, 2022

Theunissen maakte de beelden met een wildcamera op de Zuid-Veluwe en plaatste die op sociale media. Te zien is hoe een wolf er met de staart tussen de benen vandoor gaat, wanneer hij (of zij) door een stel zwijnen wordt aangevallen. ‘Gaaf’, zegt Theunissen tegen Omroep Gelderland. Volgens de boswachter bevestigen de beelden ‘wat we al langer dachten, namelijk dat roofdieren en prooien een hele complexe relatie hebben. Er zitten zwijnenharen in wolvendrollen, maar tegelijkertijd zien we dat een wolf moet rennen voor grote wilde varkens’.

Andere experts bevestigen dat het hier niet om een uitzondering gaat. Verzwakte en jonge dieren hebben misschien wat te vrezen van een wolf, maar tegen een volwassen zwijn, helemaal als die met biggen is, is het roofdier niet opgewassen. Ook mensen doen er overigens goed aan uit de buurt te blijven: ‘Jan met de Pet die twee keer per jaar op de Veluwe wandelt, heeft meer te vrezen van zwijnen dan van wolven.’