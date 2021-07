Russische regeringswoordvoerder mept los op de pers

Maria Zakharova, de woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken die bekend staat om haar commentaar op internationale media, heeft een clipje gepost waarin ze een dummy die de pers moet voorstellen in elkaar slaat. De ‘grap’, als dat het is, is nogal pijnlijk omdat de persvrijheid in Rusland zeer beperkt is en onafhankelijke journalisten vervolgd en geïntimideerd worden.

De beelden van het gemep worden afgewisseld met flitsen waarin te zien is hoe ze hooggehakt naar een ‘persconferentie’ gaat. Daar beantwoordt ze vragen over het Russische Olympisch Team. Rusland is officieel uitgesloten van de Spelen vanwege dopingpraktijken. De sporters nemen daarom deel onder de vlag van het Russisch Olympisch Comité (ROC). Die afkorting keert ook terug in de pay off van de clip met de hashtag #wewillROCyou, begeleid door de gelijkluidende hit van Queen.

Een van de vragen gaat over wat ze er van denkt dat bij huldigingen in plaats van het volkslied muziek van de componist Pjotr Tsjaikovski ten gehore wordt gebracht. “We houden van onze rivalen op het erepodium dus laat ze luisteren naar klassieke muziek,” antwoordt ze aldus de Moscow Times.

Tot slot richt ze zich tot de atleten: “We houden van jullie, we geloven in jullie, we wensen jullie de overwinning. En ik wil onze buitenlandse vrienden citeren en allemaal samen zeggen we will rock. From Russia, with love.”

De initialen ROC betekenen in het Russisch ook Rus. De slogan WewillROCyou wordt hevig gepromoot door de overheid.