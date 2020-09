Rutte tegen voetbalsupporters: ‘Je moet gewoon je bek houden’

De voetbalcompetities zijn sinds een paar weken van start en in de stadions mag een beperkt aantal toeschouwers aanwezig zijn. Daarbij gelden wel nog steeds de coronamaatregelen zoals het houden van anderhalve meter afstand en een verbod op juichen en spreekkoren. In het heetst van de strijd wordt vooral dat laatste nog wel eens vergeten door de aanwezige supporters en bij de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Twente leek er in de Rotterdamse Kuip zelfs helemaal geen sprake meer van wat voor maatregelen dan ook. Aan Mark Rutte dan ook de vraag van RTL Nieuws of het überhaupt wel mogelijk is om de maatregelen in een stadion te handhaven. Als het aan de premier ligt is het allemaal heel simpel:

Premier Rutte heeft geen enkel geduld voor juichende voetbalsupporters: 'je moet gewoon je bek houden.' pic.twitter.com/cT7U4A90vQ — Marieke v/d Zilver (@mvdz_) September 21, 2020