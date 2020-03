Samen in tijden van corona: 183 radiostations draaien ‘You’ll Never Walk Alone’

Het begon met een klein idee van 3FM-dj Sander Hoogendoorn (BNNVARA): alle radiostations in Nederland samenbrengen tijdens de coronacrisis en op exact hetzelfde tijdstip ‘You’ll Never Walk Alone’ draaien.

Echter liep het zo uit de hand dat er maar liefst 183 radiostations in dertig landen, waaronder België, Duitsland, Litouwen, Roemenië, Engeland, Italië, Frankrijk en zelfs uit Kenia deden mee. En daar hield het niet bij op. Vijf beiaardiers speelden het nummer vanochtend op de carillons, voetbalclubs uit heel Europa deden mee, het was in alle vestigingen van supermarkt Jumbo te horen en ook meerdere politieagenten en zorgmedewerkers deden mee met de actie. En dat zag er zo uit: