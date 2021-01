Na een jaar pandemie kunnen we vaststellen dat Nederlanders geen nuchter volk zijn, constateert Druktemaker Marcel van Roosmalen. “Nihilistische relschoppers slaan sinds het instellen van de avondklok onze binnensteden kapot. Willem Engel, de rotte nagel aan onze doodskist, mag op de sociale media maar blijven verkondigen dat het nog tien keer erger wordt. Nederland is Dave Roelvink met een zelfgemaakte perskaart om zijn nek die verslag doet van rellen in Amsterdam.”

Ondertussen is Van Roosmalen vooral bang voor de meerderheid in dit land. “Uit een onderzoek van Hart van Nederland blijkt dat 80 procent van ons ervoor is om het leger in te zetten. Het lijkt me het beste argument om tegen een bindend referendum te zijn. Het is het denken van Assad. Laten we vaatbommen op Stein, Urk, de Schilderswijk gooien, en op zondagmiddag tanks naar het Museumplein en Eindhoven en alle Brabantse steden sturen. Dan houdt het vanzelf op. Laten we doen wat Frits Huffnagel zegt, die bij SBS Shownieuws voorstelde om relschoppers niet door de benen maar door de kop te schieten. Waarom geven we hem geen uniform met glimmende medailles en zetten we de klok officieel zeventig jaar terug?”

Volgens Van Roosmalen is er maar een conclusie mogelijk: “Sluit alle domme mensen op. Pak ze hun sociale media af. Lijm een perskaart op het voorhoofd van Dave Roelvink en deporteer hem naar Stein. Besmet Willem Engel met corona en alle andere ziektes en laat hem los tussen zijn mensen. Sluit Geert Wilders en Thierry Baudet een avond op met de eigen achterban.”