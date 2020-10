SNL: Jim Carrey speelt de vlieg op het hoofd van Mike Pence

Geen video? Klik hier.

Een vlieg die op het hoofd landde van de Amerikaanse vicepresidentskandidaat Mike Pence, trok afgelopen veel aandacht tijdens een debat met de Democratische opponent Kamala Harris. De satirische show Saturday Night Live komt met een reconstructie waarbij Jim Carrey de rol van vlieg op zich neemt. De vlieg is eigenlijk Joe Biden die via een lab-technisch ongeluk verandert in een vlieg. Dat is dan weer een hommage aan de filmklassieker The Fly.