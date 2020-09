Geen video? Klik hier

Carlos Galiana Llorens, wethouder van Cultuur in het Spaanse Valencia, moest een video insturen naar de Europese Raad om zijn stad te laten nomineren als European Capital of Innovation 2020. De politicus bedacht daarvoor een innovatieve aanpak om zijn beroerde beheersing van het Engels letterlijk te maskeren. Hij huurde een acteur in die perfect Engels spreekt en liet die de speech voordragen. Vervolgens zette hij een mondkapje op en nam een video op met het geluid van de acteur terwijl hij deed alsof hij zelf die speech hield.

Het bedrog werd al snel ontdekt door de Spaanse krant El Mundo en bleek ook nog eens in strijd met de reglementen die stellen dat in een video slechts één persoon mag optreden. Valencia viel daarop af als kandidaat. De wethouder is direct opgestapt.

