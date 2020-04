Superscherpe camera onthult hoe virus zich verspreidt

Een Japanse demonstratie van hoe een virus als SARS-CoV-2, oftewel corona, zich verspreidt, is reden te geloven dat de aanbevolen anderhalve meter afstand tussen twee personen wellicht niet genoeg is. Het virus wordt verspreid via minuscule vochtdruppeltjes, die bijvoorbeeld bij een hoest of nies vrijkomen. Bij inademing of contact met de ogen kunnen ze voor besmetting zorgen.

Volgens de richtlijnen is het daarom belangrijk om ten minste anderhalve meter afstand tot elkaar te bewaren en aan de binnenkant van de elleboog te hoesten of niezen. Uit de Japanse simulatie blijkt dat de druppels die vrijkomen bij een hoest of nies ten eerste veel verder weg belanden dan die anderhalve meter, ook is te zien hoe de druppels tot lang na de hoest of nies in de lucht blijven hangen. Vooral in een omgeving waarin de luchtcirculatie niet optimaal is, zoals bijvoorbeeld een woonkamer, kantoorpand of winkelruimte, kunnen de druppels tot wel twintig minuten blijven hangen en zo een onzichtbare besmettingshaard vormen.

cc-foto: Andrea Piacquadio