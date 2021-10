Tinkebell toont de onmogelijke situatie voor vluchtelingen op Lesbos

View this post on Instagram A post shared by TINKEBELL. (@tinkebell)

Kunstenares Tinkebell is op Lesbos. De kunstenares trof er een groep bootvluchtelingen aan in het bos. Daar verstoppen ze zich omdat ze bang zijn dat de Griekse kustwacht hen weer op zee dropt. De vrees voor dergelijke ‘pushbacks’ is zeer reëel. Volgens onderzoek van Amnesty zijn de illegale deportaties beleid. Voor de vluchtelingen is het dan ook zaak om zich te melden bij het vluchtelingenkamp op Lesbos voordat de politie hen vindt.

De jongens zijn uitgehongerd en hebben het koud. Tinkebell en andere hulpverleners kunnen hun alleen eten en drinken geven. Zo snel ze hen in een auto laden, worden de hulpverleners beschouwd als mensensmokkelaars. Tinkebell wendt zich daarom tot medewerkers van Frontex, de Europese grenswacht. Kunnen zij de vluchtelingen wellicht oppikken in het bos? Nee, luidt het antwoord. Een Frontex-medewerker kan haar wel het nummer geven van de Griekse kustwacht. Van de regen in de drup…

Bekijk ook de Instagram Stories van Tinkebell.