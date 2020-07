Toekomstbeeld na corona

Grafisch kunstenaar Jesse Grooten vroeg zich af hoe de wereld er post-corona uit zal zien: komt de mensheid inderdaad tot bezinning, zoals in diverse utopische opiniestukken wordt gedroomd. Of ziet die toekomst er toch stukken minder rooskleurig uit en houdt de mens stug vast aan hardnekkige gewoontes en is de economie boven alles verheven? Grooten beeldde zijn visie uit in een surrealistische beeld van de luchtvaart, getiteld A green deal will never fly:

