Donald Trump heeft het moeilijk met zijn verkiezingsnederlaag. Trey Parker and Matt Stone, bekend van de animatieserie South Park, hebben een deepfake-video gemaakt waarin de president een kerstverhaal over een stel rendieren voorleest. “Er was eens een rendier, en alle rendieren waren het erover eens dat hij het beste rendier was…”