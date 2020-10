Trump wil uit de WHO stappen en dat is extreem dom

Video niet zichtbaar? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

Donald Trump heeft een hekel aan de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Hij schuift de WHO de schuld in de schoenen van de puinhoop die hij zelf van de coronabestrijding heeft gemaakt, en denkt dat de Chinezen er aan de touwtjes trekken. De haat gaat zelfs zover dat de Amerikaanse president met de VS uit de WHO wil stappen.

In Last Week Tonight gaat komiek John Oliver in op de gevaren daarvan. De Wereldgezondheidsorganisatie verricht namelijk enorm goed werk. Zo heeft de WHO de pokken uitgeroeid. Een ongekende prestatie: in de vorige eeuw overleden er in totaal 300 miljoen mensen aan die infectieziekte.

De WHO doet, kortom, heel belangrijk werk voor heel weinig geld. Oliver wijst erop dat de WHO een beperkt budget heeft van 2,4 miljard dollar per jaar. “Dat is net zoveel als het kost om een Amerikaans ziekenhuis een jaar lang te laten draaien.”