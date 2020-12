Twitter treedt harder op tegen leugens Trump: liken en antwoorden uitgezet

Sociaal netwerk Twitter heeft een nieuwe stap genomen om het onophoudelijke bombardement van leugens van de Amerikaanse president tegen te gaan: het is niet langer mogelijk om op de tweets te antwoorden of om die te liken. Het is wel nog mogelijk om ze voorzien van een eigen opmerking te delen, maar wel pas nadat er eerst een waarschuwing te zien is dat de tweet een verzinsel is.

Het is een volgende poging van Twitter om het nepnieuws van Trump een halt toe te roepen. Eerder al kregen alle tweets van Trump waarin hij liegt – inmiddels de meeste – een onderschrift waarin dat vermeld werd. Trump blijft zijn volgers wijsmaken dat hij de werkelijke winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen is, en niet Joe Biden. Die laatste is inmiddels aan zijn overgangsperiode begonnen en is hard op weg een kabinet te vormen en een Covid-taskforce om vanaf de dag van zijn inauguratie het coronavirus te lijf te gaan. Trump lijkt zich daarentegen nog altijd niet te bekommeren om de duizenden Amerikaanse doden per dag en houdt zich slechts bezig met zijn volkomen kansloze rechtszaken tegen de verkiezingsuitslag.